經典賽》首戰古巴下達必勝令 日監督：對投手深具信心

〔體育中心／綜合報導〕尋求重返榮耀的日本武士隊今晚首戰古巴，日本隊監督小久保裕紀於賽前記者會表示這場開幕戰至關重要，強調對投手群實力深具信心。

「要想成為世界第一，贏下第一場比賽、有好的開始非常重要。」小久保裕紀表示此役將是場緊張的比賽，得讓全隊能夠從容應戰、保持專注，「這將是首輪最重要的比賽，若能順利挺住，我們就能突破萬難。」

小久保裕紀也深信，日本投手的實力將會展現在眾人面前。「我們有多位球員在過去三年都並肩作戰，而身為一名監督，我已有所成長，比賽結果會比我用說的更有說服力。」小久保說。

日本右外野手菅野智之同樣信心十足，堅定表示：「日本隊的投手是世界級的，我想只要先發投手能把工作做好，就很足夠了。」

小久保監督對投手群極具信心。（資料照，記者林正堃攝）

日本今派出洋聯防禦率王石川步掛帥先發，過去三季都是羅德隊友的古巴外野手戴斯潘（Alfredo Despaigne）稱讚他是一位很棒的投手，去年曲球和伸卡球投得都投得出色，有很多厲害的球種。

古巴總教練馬蒂（Carlos Marti）則說，他們知道日本隊是一支非常強的隊伍，所以完全明白這場開幕戰的重要性。古巴此役由安泰札（Noelvis Entenza）先發。

石川步銜命先發對決古巴。（資料照，記者林正坤攝）