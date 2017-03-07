經典賽》排名41擊敗3、4強 外媒：以色列是灰姑娘

以色列隊拉凡威（右）敲出本屆賽事首支全壘打。（特派記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕排名41名的以色列在24小時內先後爆冷擊敗世界排名第3、4的南韓和台灣，被外媒以「經典賽的灰姑娘」形容，雖然陣中只有2名球員實際持有以色列護照，但不少猶太裔美國球員願代表以色列出征，今天敲出3安3打點、包含一支三壘安打的戴維斯（Ike Davis）表示，這些過程都是有意義的，也改變了人生的體驗。

以色列今對台灣敲出20安豪取15分拿下2連勝，幾位球員在賽後被問及今年人生第一次踏上以色列的心情，捕手拉凡威（Ryan Lavarnway）說，「兩個世代前，要組隊我們常被踢出去，因為我們出生地和血緣不符，但現在我們能在體育的最高殿堂比賽，我們有權利在這裡。」

戴維斯說，許多球員希望能藉著在經典賽打出成績，幫助以色列棒球發展，「我想也許可以藉由我們做的事，做出一些改變。」以色列總教頭溫斯坦（Jerry Weinstein）則引用NFL名教練格林（Dennis Green）的話，肯定子弟兵的表現，「他們如我所想的是支非常有競爭力和野心的隊伍，這就是今天的我們。」

戴維斯今繳出3支安打，包括一支三壘安打。（特派記者陳志曲攝）