經典賽》害山田哲人全壘打被沒收 小屁孩遭肉搜攻陷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕B組地主日本隊今在東京巨蛋11：6擊敗古巴，比賽途中卻發生有小球迷硬接球，讓日本隊山田哲人的全壘打「降級」成二壘安打的插曲，這名小球迷不但被警衛請出場，更引來大批球迷肉搜出他的推特灌爆，連他在看台欄杆沮喪的樣子都被PO上網。

4局下半，山田哲人於2出局二壘有人上場打擊，他敲出左外野方向2分砲，但繞過壘包時被擋下，經影片慢動作放送，有名小球迷在球落下前伸手接球，4名裁判商議，確定有球迷干擾守備，因此改判山田這支2分砲為二壘安打，僅跑者松田宣浩得分。

這名小球迷的下場可就慘了，不僅被日本網友馬上「肉搜」找出他的推特，瘋狂轉傳他在接球後上傳推特的照片，連他在接球後被警衛關切、在欄杆上疑似難過啜泣的畫面都被拍下、上傳，這名小球迷也被列為不受歡迎人物，永久禁止入場看球。

接山田哲人球的球迷被警衛請出場。（取自推特）

小球迷沮喪的樣子被拍照上傳。（取自推特）