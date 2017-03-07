經典賽》南韓2連敗瀕臨淘汰 金寅植：對台全力求勝

經典賽南韓總教練金寅植。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊在經典賽A組預賽吞下2連敗，晉級機會渺茫，南韓總教練金寅植賽後表示，最後一場對上台灣將全力以赴，拿下勝利。

南韓昨天開幕賽在延長賽爆冷輸給以色列後，今天又遭到荷蘭完封，南韓總教練金寅植賽後表示，投打表現都不如對手，2戰只得1分，打擊無法串聯是主因，如果大聯盟球員能夠加入，像是秋信守和金賢洙的話，應該會讓中心打線更加完整。

最後一戰南韓將對上台灣，金寅植說會全力以赴。南韓也將推出起亞虎王牌梁玹種掛帥先發。