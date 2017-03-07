經典賽》先發對古巴4局僅失1分 石川步：今天投不好

石川步成功壓制古巴打線。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊經典賽首戰告捷，松田宣浩、筒香嘉智接力開轟串連攻勢，最終以11：6擊敗古巴，銜命先發的石川步賽後表示此役表現不盡理想，盼下回登板有所進步。

「今天有點不太能適應好球帶，很多球都投差了，變速球的進壘點也掌握不佳，下次會表現更好。」石川步說，他今天先發4局成功封鎖古巴打線，只被擊出2支安打，被一支高飛犧牲打送回一分，三振、保送各一。

日本一局下先馳得點，青木宣親一棒掃出二壘打，筒香嘉智適時敲安率先拿分。打回日本首分的筒香賽後表示，其實與古巴的對決在一局上就已展開，當時二壘手菊池涼介以美技策動雙殺，讓古巴無功而返。

「菊池涼介完成一次美技守備，接著青木宣親一棒打造出得分的大好機會。」筒香嘉智說，「我從他們身上獲得滿滿動力，才擊出安打。」