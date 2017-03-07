中職》富邦悍將開幕戰11日開賣 與高鐵合作推85折套票

富邦悍將開幕週門票價目表及贈品貼圖。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將開幕首戰即將於3月25日熱烈開打，開幕週特別推出首戰限定套票及入場贈品。為服務中南部球迷北上觀賽，富邦悍將還特別與台灣高鐵攜手推出八五折活動套票，供球迷多了項超值又便利的選擇。

開幕週首日（3/25）全場不分內外野，入場即贈送典藏版首戰紀念金屬徽章乙枚，一壘側內野二、四、六、八、十、十二區規劃為888套票應援專區，購買套票進場另加贈富邦悍將首戰紀念T-shirt乙件，次日（3/26）同樣不分內外野，憑票入場即可兌換隊徽金屬徽章乙枚。

除此之外，富邦悍將也與my Music線上音樂合作，兩天入場的球迷皆可免費獲得my Music 60天體驗券乙張，可於my Music試聽平台內所有的音樂，未來更可在該平台專區聽到富邦悍將應援曲，讓球迷朋友隨時隨地反覆聆聽練習。

為服務廣大的中南部球迷至北部觀看開幕戰，富邦悍將特別與台灣高鐵聯手推出「2017富邦悍將中華職棒開幕戰」85折活動套票（內含高鐵手續費30元）。自3/11（六）中午12:30起，球迷朋友可在ibon機台選購（ibon網路售票系統不提供此服務），套票內含高鐵來回車票及內野門票，本套票限一端點為板橋站，且不提供台北往返板橋、南港往返板橋兩段區間。

富邦悍將票價。（球團提供）