MLB》李振昌再登板 6球三振遊騎兵砲手
2017/03/08 07:41
李振昌。（資料照，法新社）
〔記者林子翔／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，洛磯隊旅美好手李振昌今天面對遊騎兵時登板中繼0.1局，投出1次三振，沒有失分，洛磯最後以3：2獲勝。
李振昌此役是在3局下2出局後登板，面對本季轉戰遊騎兵的砲手拿波里（Mike Napoli），他用6顆球三振對手，結束這個半局。李振昌這場比賽只投1個人次，6顆球中有3顆好球，最快球速有92英哩（148公里）。
總計李振昌本季春訓熱身賽出賽2場，共2局投球被敲1支安打、送出4次三振，被打擊率為1成43，防禦率為0，每局被上壘率（WHIP）為1.00。
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