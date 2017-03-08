經典賽》誰在一壘大爆傳 大聯盟官網這樣回應...（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨天對以色列在第7局發生關鍵性失誤，滿壘時未料到打者用短打突襲，造成投手林晨樺爆傳一壘，讓對手輕易拿下3分，總教練郭泰源賽後坦言這局成為雙方氣勢的轉淚點，最終台灣以7：15吞敗。

這段畫面今天登上大聯盟官網的「Cut 4」單元，標題寫著「台灣隊投手林晨樺遭突襲短打，將球傳給沒人的壘包」，文中提到突襲短打在比賽中很常見，由於球的滾動速度並不快，內野手需快速移動幫忙，但最重要的基本規則是「在你傳球至壘包前，必須每次確認壘上是否有人。」