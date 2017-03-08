經典賽》荷蘭怪物游擊光速雙殺 網友：超越MLB等級（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣今晚5點30分將出戰荷蘭，有非贏不可的壓力。然而，南韓昨天被策動3次雙殺守備，足見荷蘭的大聯盟級內野非浪得虛名，特別是大聯盟最佳守備球員之一的游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）。

西蒙斯昨在2局上就展現他完美的臂力，南韓孫兒葉本季盜壘高達42次，又是左打，沒有那麼容易被雙殺，但他擊出滾地球後，西蒙斯硬是用超強的臂力將球光速傳給一壘手，毫無懸念地完成雙殺，從慢動作重播鏡頭更可清楚看見球有多快。

第3局一二壘有人，西蒙斯則展現他反手接球轉傳的技巧，毫不浪費時間製造第2次雙殺；8局上，一壘有人，西蒙斯與二壘手史構普（Jonathan Schoop）再策動第3次雙殺，完美守備讓投手毫無後顧之憂。

這3次雙殺引起台灣網友熱議，「中職投手有這種隊友，一定防禦率都至少降個1.5」、「完全不浪費時間 簡潔快速」、「MLB守備最強SS 果然屌」、「誰說守備野球不好看！！」

反手接球刺殺輕鬆寫意：