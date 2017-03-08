經典賽》美國首戰哥倫比亞 亞契擔綱先發

亞契。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽被分在C組的美國，首戰將在台灣時間11日於馬林魚球場碰上哥倫比亞，總教練李蘭（Jim Leyland）今天接受大聯盟官網採訪時確認，光芒王牌亞契（Chris Archer）將擔任先發投手。

除了首戰的亞契之外，第2戰對多明尼加可能採史卓曼（Marcus Stroman）與洛克（Tanner Roark）雙先發，第3戰對加拿大則是達菲（Danny Duffy）掛帥主投。

亞契表示，自己在2006年第1屆經典賽時還是高中生，那時就許下未來參加經典賽的願望：「想成為這特別賽事中的一份子。」對於本屆美國的展望，亞契相當有信心：「我們都齊心合力，為身上穿的這件球衣奮戰，未來2個禮拜都將帶著國家的光榮上場。」

儘管本屆先發投手群在去年賽揚獎提名中一票未得，但亞契表示不在乎與隊友競爭輪值順序，只要大家願意為美國效力就好。

「很高興跟願意來參賽的人在一起，」亞契說，「如果有任何人放不下去年整季的表現，或是跟哪個隊友有心結，那他最好待在家，因為經典賽是自願參加的，想為國參賽才有可能出現在這裡。」

去年亞契繳出9勝19敗，防禦率4.02的成績，但他在201.1局只被打出183支安打，飆出233次三振，表現依然驚人。

亞契。（資料照，美聯社）