經典賽》荷蘭派中職前洋投對台灣 陳金鋒打最好

台灣隊教練陳金鋒（右）對吉爾最有心得。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣今晚5點30分將出戰荷蘭，有非贏不可的壓力，荷蘭將派出前統一獅洋投吉爾出戰，台灣隊陣中有4名打者對他打擊率破3成。

吉爾去年在統一獅戰績6勝7敗、防禦率5.38，其中林益全對他最有心得，總計18打數9安打，還有1發全壘打，對戰打擊率高達5成；胡金龍則是10打數4安打，打擊率高達4成。

較可惜的是，吉爾去年對戰Lamigo的成績最糟糕，防禦率高達6.75，其中陳俊秀、陽耀勳與林泓育的對戰打擊率都超過3成，但這次未能參賽。

有趣的是，台灣隊教練陳金鋒對吉爾9打數4安打，不僅打擊率高達4成44，還有2發全壘打，無疑是現任台灣隊最有心得的打者，讓網友笑說，「鋒哥打指定打擊吧！」

台灣vs吉爾：

林益全 18打數9安打 0.500打擊率 1轟

胡金龍 10打數4安打 0.400打擊率

林琨笙 15打數5安打 0.333打擊率

林智勝 6打數2安打 0.333打擊率

林哲瑄 7打數2安打 0.285打擊率 2轟

張志豪 7打數2安打 0.285打擊率

張正偉 8打數2安打 0.250打擊率

蔣智賢 4打數1安打 0.250打擊率 1轟

鄭達鴻 4打數1安打 0.250打擊率

高國輝 19打數4安打 0.211打擊率 1轟

王勝偉 4打數0安打 0.000打擊率

許基宏 2打數0安打 0.000打擊率

荷蘭隊吉爾。（特派記者陳志曲攝）