經典賽》日本隊金手套神守備 讓日網友大讚「忍者」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽B組首戰，日本隊以11：6擊敗古巴隊，拿下首勝。過程中，日本隊二壘手菊池涼介屢屢展現優異守備，替日本隊守下不少分數，他昨天攻守俱佳，獲得日本網友大讚是「忍者」。

日本隊先發投手石川步開賽遇到亂流，被古巴隊無人出局攻占一、二壘，塞佩達（Frederich Cepeda）擊出二壘強勁滾地球，菊池涼介側身接球後，迅速將球傳往二壘，日本隊游擊手坂本勇人再快傳一壘完成雙殺，這次精彩守備也讓石川步穩下來，該局沒有讓古巴隊得分。

接著9局上，古巴隊無人出局攻占一、二壘，阿雅拉（Alexander Ayala）擊出二壘滾地球，眼見就要穿出去，菊池涼介先是迅速接球，身體還沒站穩就快傳一壘刺殺。這個守備也讓日本隊後援投手牧田和久穩下來，沒有失分結束比賽。

菊池涼介隸屬於廣島鯉魚，是2013年至2016年的中央聯盟金手套得主，去年以181支安打榮獲央聯安打王，他上季繳出3成15打擊率、13轟、56分打點。菊池涼介昨天打第二棒，4打數2安打，有1打點1得分，另有1次四死球。