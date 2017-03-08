經典賽》台灣拿什麼與荷拚？大聯盟官網：林智勝、高國輝

高國輝（特派記者陳志曲攝）

〔記者陳人齊／綜合報導〕台灣隊今天重整旗鼓，將在傍晚5點30分面對2013經典賽勇闖4強的荷蘭，本屆荷蘭徵召多名大聯盟球星助陣，大聯盟官網評估台灣隊將面臨苦戰，並看好荷蘭取得2連勝與以色列攜手闖進8強。

荷蘭今天推出曾效力中華職棒統一獅的洋投吉爾（Jair Jurrjens）先發，大聯盟官網強調他大聯盟生涯47勝32敗，防禦率只有3.34，曾在2011年入選明星賽，對決的是在日職效力樂天金鷲隊的小將宋家豪。

昨天台灣隊首局就被連敲4安打丟4分，而荷蘭則是開賽就對南韓強奪3分，雖然台、荷曾在2013年攜手晉級8強，但官網評估隨著以色列的崛起，台灣很可能無法晉級。

荷蘭擁有現役5名大聯盟內野手助陣，普洛法（Jurickson Profar）、柏格茲（Xander Bogaerts）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、西蒙斯（Andrelton Simmons）、史構普（Jonathan Schoop）等人都是赫赫有名的球員，但官網指出，由中職球員組成的台灣隊有高國輝、林智勝這2名台灣指標性砲手坐鎮，外加內野手蔣智賢去年繳出4成打擊率、5成上壘率的成績，仍有機會一搏。

林智勝（特派記者陳志曲攝）

吉爾今天對台先發。（特派記者陳志曲攝）

普洛法昨天開轟，台灣隊需多佳注意。（特派記者陳志曲攝）