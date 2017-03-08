NBA》「誰說我不在明尼蘇達」 賈奈特重返灰狼主場

〔體育中心／綜合報導〕去年宣佈退休的「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）曾受邀擔任快艇顧問，向「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）傳授多年經驗，而他退役後沒回到灰狼扶植年輕新秀的成長，與球團高層的關係也引起外界揣測，但他今天在個人Instagram上貼出重返明尼蘇達的影片，讓許多狼迷都格外興奮。

賈奈特在IG上表示：「誰說我不在明尼蘇達的阿～我在這」，影片中他在灰狼球場練球，重返發跡地的狼王心情似乎也相當愉快。

灰狼昨天因場地濕滑取消比賽，與拓荒者的比賽只能擇日再戰，明天預計將在主場迎戰快艇，賈奈特可能成為座上賓，而快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也與賈奈特亦師亦有，2人關係緊密。

Kevin Garnett（@tic_pix）分享的貼文 於 2017 年 3月 月 7 3:49下午 PST 張貼