NBA》籃網逆轉大英雄 林書豪歸功「小動作」
2017/03/08 09:40
林書豪昨天跳出當籃網英雄。（USA Today Sports）
〔記者陳人齊／綜合報導〕籃網昨天對灰熊上演逆轉秀，林書豪在第4節跳出拉開差距，獨拿11分率領籃網以122：109擊敗灰熊，成為球隊的止敗英雄。
賽後林書豪不居功，表示這場勝利是大家一起拚下來的，他說：「有太多個晚上大家都很努力卻功虧一簣，但今晚我們的成功，要歸於保護籃板並做出許多我們所說的骯髒小動作。」
林書豪昨天多次命中關鍵一擊，籃網大前鋒布克（Trevor Booker）透露：「書豪在半場時告訴全隊他會一肩扛下球隊重任，結果他辦到了！」
這樣的結果也讓總教練亞特金森（Kenny Atkinson）相當滿意，他說：「這對球隊文化的重建有相當大的幫助，我看到球隊有了專業上的成長，他們更專心的練球，而且資深球員也不吝於給予年輕球員指導，我們正在變得更好。」
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