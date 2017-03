經典賽》日本唯一大聯盟選手 青木宣親飛撲美技接殺（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕日本隊昨天以11:6擊敗古巴隊,拿下本屆經典賽首勝。效力於太空人隊的青木宣親昨天攻守都有好表現,其中一記漂亮接殺,被大聯盟官網選為守備美技。

4局上,古巴隊打擊揮出中外野深遠飛球,青木宣親迅速向後跑跳起接殺出局,獲得全場觀眾滿堂采,也幫助投手穩定下來。青木宣親昨天打第三棒,4打數有1隻二壘安打,帶有1分打點,另有跑回1分、獲得1次保送。

日本隊全場揮出14隻安打,包含松田宣浩、筒香嘉智的全壘打,終場以11:6擊敗古巴,拿下首勝。

青木宣親(左)。(法新社)