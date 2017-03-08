經典賽》日本唯一大聯盟選手 青木宣親飛撲美技接殺（影音）
2017/03/08 09:19
〔體育中心／綜合報導〕日本隊昨天以11：6擊敗古巴隊，拿下本屆經典賽首勝。效力於太空人隊的青木宣親昨天攻守都有好表現，其中一記漂亮接殺，被大聯盟官網選為守備美技。
4局上，古巴隊打擊揮出中外野深遠飛球，青木宣親迅速向後跑跳起接殺出局，獲得全場觀眾滿堂采，也幫助投手穩定下來。青木宣親昨天打第三棒，4打數有1隻二壘安打，帶有1分打點，另有跑回1分、獲得1次保送。
日本隊全場揮出14隻安打，包含松田宣浩、筒香嘉智的全壘打，終場以11：6擊敗古巴，拿下首勝。
青木宣親（左）。（法新社）
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