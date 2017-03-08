經典賽》古巴投手叼牙籤上陣 日本網友瘋狂討論（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本與古巴之戰出現一目相當有趣的畫面，古巴5局換上的投手J.馬丁尼茲（Jonder Martinez），嘴巴叼著一根牙籤，引起日本網友熱議。

事實上，馬丁尼茲早在12強就被發現咬著牙籤投球，日本轉播單位也做足功課，在轉播字卡的投手簡介寫道，「叼著牙籤是他的特色，原因是可以冷靜」主播球評也熱烈討論，「如果不小心吞下去怎麼辦啊？」

日本網友表示，「這個在規則上沒有問題嗎？」、「想起阪神洋投Willie Kirkland」；還有人想到漫畫中叼著草的岩鬼正美，「叼著牙籤太恐怖了！」

推特熱議馬丁尼茲：