MLB》A-Rod真的退了！轉型當全職分析師

A-Rod確定不會復出。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕前洋基重砲A-Rod真的不會再重返球場了！美國Fox體育台今天宣佈與A-Rod達成續約，今年球季他將繼續穿西裝擔任電視台的全職球評。

去年8月A-Rod閃電退休震驚棒壇，他的球員合約到今年球季才結束，因此洋基仍需負擔他高達2700萬美元（約新台幣8.57億）的年薪。

退休後A-Rod曾短暫加入FOX擔任球評試水溫，41歲的他今天與Fox Sports簽下複數年合約，未來每天都將在電視上亮相，電視台還規劃幫他開設專屬的A-Rod頻道，展現十足誠意。

A-Rod在大聯盟打拚22年，留下696支全壘打、3115支安打、2086分打點等偉大紀錄。