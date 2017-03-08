經典賽》面對冠軍小熊 義大利熱身賽轟逆轉砲贏球

義大利隊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽D組賽事即將開打，義大利今天在熱身賽面對去年冠軍隊芝加哥小熊，雙方互有攻勢，9局上義大利轟出逆轉兩分砲，終場以8：7擊敗小熊。

義大利前5局打完以6：1領先，但小熊在6局下展開反攻，單局擊出兩轟在內灌進6分，一舉逆轉戰局。但9局上義大利的道奇選手辛格迪（Rob Segedin）揮出兩分砲，助球隊超前。最後義大利拿下勝利。

另一場墨西哥對上教士的熱身賽，墨國派出日職火腿洋投門多薩（Luis Mendoza）先發，他主投2局就被敲5安掉4分，墨西哥，終場墨西哥以3：7輸球。

經典賽D組賽程，隊伍有義大利、墨西哥、波多黎各、委內瑞拉，義大利首戰將在台灣時間10日上午10點對上墨西哥。