NBA》與魔獸在場上吵架 他下半場沒球打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨天老鷹在主場迎戰勇士，第3節開始後不久，施洛德（Dennis Schroder）與豪爾德（Dwight Howard）在場上吵架，結果柯瑞（Stephen Curry）趁機投進三分球。最後施洛德被總教練布登霍澤（Mike Budenholzer）冰在板凳上，下半場不再上場，終場老鷹以111：119落敗。

施洛德在豪爾德傳球失誤後從旁走過並出言刺激，兩人隨即發生口角，緊接著柯瑞趁塞佛羅夏（Thabo Sefolosha）一防二，而兩人仍在吵架時，砍進一記三分球，迫使布登霍澤立刻喊出暫停。

「我不知道怎麼了，」提到下半場沒球打，施洛德表示，「我知道柯瑞趁我跟豪爾德吵架投進三分球是其中一個原因。但我不了解教練為何不讓我上場。」布登霍澤則表示：「在場上應該團結一心，把下一波的攻防完成比為了前一波吵架還重要。」

施洛德願意找布登霍澤與豪爾德坐下來談，把這次衝突化解掉：「我們得搞定這一切，我想跟教練好好談談，豪爾德也會出席。」

施洛德（右）因為吵架被布登霍澤（中）冰在板凳上。（資料照，美聯社）