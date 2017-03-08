NBA》史上第6人！諾威斯基加入3萬分俱樂部
2017/03/08 10:20
諾威斯基生涯總得分突破3萬大關。（美聯社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕小牛「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）今在主場迎戰湖人，賽前只要再20分就能加入3萬分俱樂部的他，第2節還才打不到2分鐘就已達標，順利寫下生涯新里程碑，也是史上第6人。
諾威斯基本季場均拿13.6分，是他除了NBA菜鳥年後的最低點，不過小牛今在主場座椅提前擺上慶祝他將晉升3萬分俱樂部的特製T恤，讓諾佬士氣大振，首節就砍下18分，追平他生涯首節最高分紀錄，次節便提早與球迷同歡。
NBA生涯能拿3萬分以上的砍將先前僅賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、卡爾馬龍（Karl Malone）、布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）、張伯倫（Wilt Chamberlain），諾威斯基是第6個達標的好手，更難能可貴的是，他湖人布萊恩一樣，生涯都效力單一球隊。
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