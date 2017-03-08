MLB》南韓隊捶心肝 旅美球星春訓首轟出爐

黃戴鈞敲出旅美首轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽南韓隊貧打問題浮現，連2戰合計只得1分，今天在大聯盟春訓開轟的黃載鈞可能就是南韓目前所需要的人。

黃戴鈞今年為一圓大聯盟夢想，與巨人簽下獲邀大聯盟春訓的小聯盟合約，今天在春訓擔任先發第7棒，雖然前2次打擊槓龜，但在5局時砲轟道奇29歲投手蓋爾茲（Steve Geltz），締造旅美首轟，目前他在春訓共出賽8場，13打數繳出4安、4打點成績單，調整狀況相當不錯。

道奇王牌柯蕭今天也在熱身賽先發，主投3局無失分，雖有1次保送，但也輕鬆飆出3K。