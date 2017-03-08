經典賽》力抗古巴 史上最強中國壓出大聯盟王牌

陳用彩是前皇家隊王牌。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中國隊將在早上11時出戰古巴，先發投手確定是擁有17年大聯盟資歷的前皇家王牌陳用彩，古巴則是Bladimir Banos。

陳用彩已於2015年5月27日宣布引退，在中國力邀之下再度復出，曾在4日與歐力士一軍公辦熱身賽中首度亮相，總計2局37球，被敲3支安打，都是長打，另有2次三振，失掉2分，最快球速135公里。

古巴推出的先發Bladimir Banos，曾在2月21日對上台灣隊，當時先發4局，僅被敲2支安打，無失分。

大聯盟官網記者Jon Morosi曾表示，古巴與中國的差距比4年前更小，這次中國有17年大聯盟經驗的陳用彩，還有由華裔美國人張寶樹、王喬伊（Joey Wong）組成的內野，加上古巴昨天晚上才出戰日本，今早又要迎戰中國，不排除古巴有吞下歷史性挫敗的可能。



中國先發打線

第一棒 陸振洪 右外野

第二棒 褚夫佳 一壘

第三棒 張寶樹 三壘

第四棒 孟偉強 左外野

第五棒 楊順意 中外野

第六棒 王喬伊 游擊

第七棒 王偉 捕手

第八棒 那闖 指定打擊

第九棒 杜曉磊 二壘

先發投手 陳用彩

雙方先發陣容。（曲自推特）