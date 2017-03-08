NBA》布萊恩經紀人佩林卡 將接掌湖人總經理

佩林卡（左）將出任湖人總經理，本業為經紀人的他與布萊恩關係密切。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯湖人在今日宣布，將由前湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）經紀人羅伯佩林卡（Rob Pelinka）出任球隊總經理一職。

現年47歲的佩林卡是運動圈赫赫有名的經紀人，被《富比世》評選為全球前10大運動經濟人之一。籃球員出身的他，曾在1989、1992、1993年代表密西根大學打進NCAA四強，並在1989年奪冠。進入湖人後，他將對湖人總裁珍妮巴斯（Jeanie Buss）與籃球事務總裁魔術強森負責。

珍妮巴斯表示，「我們長年與佩林卡緊密合作，並從中獲得他在聯盟運作與籃球事業上的獨到經驗。」、「在我們最近一次的討論中，明確表達出要一同讓湖人重返榮耀的目標。」

佩林卡則說，「我對加入湖人制服組感到無比榮幸」。他強調，湖人在運動界中擁有輝煌的名聲，「因此，我們會分擔責任，來追求一切我們所能達到的最高成就。」