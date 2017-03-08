MLB》台灣隊加油團好熱情 登上大聯盟官網（影音）
2017/03/08 10:55
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊首戰出師不利，以7：15不敵以色列。而場邊的台灣隊加油團不停地為國家隊加油，其加油文化傳遍整個高尺巨蛋球場，也登上大聯盟官網。
台灣共有超過百人以上的加油團來到首爾，包含中信兄弟的加油團、兄弟啦啦隊Passion Sister的「壯壯」等人帶領球迷們一起加油，林智勝的媽媽也到場為台灣隊加油打氣。
由於台灣球迷的加油方式不同於韓國、日本，引起大聯盟官方注意，還特別採訪加油團。而昨天的比賽中，台灣隊的加油方式引起轉播單位注意，多次鏡頭還特別拍攝。
台灣隊加油團。（取自大聯盟官網）
壯壯來到韓國幫台灣隊加油。（特派記者陳志曲攝）
台灣球迷的加油版引起轉播單位注意。（特派記者陳志曲攝）
台灣球迷幫台灣隊加油。（特派記者陳志曲攝）
林智勝的媽媽（右一）來到韓國幫兒子加油。（特派記者陳志曲攝）
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