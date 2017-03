MLB》台灣隊加油團好熱情 登上大聯盟官網（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕台灣隊首戰出師不利,以7:15不敵以色列。而場邊的台灣隊加油團不停地為國家隊加油,其加油文化傳遍整個高尺巨蛋球場,也登上大聯盟官網。

台灣共有超過百人以上的加油團來到首爾,包含中信兄弟的加油團、兄弟啦啦隊Passion Sister的「壯壯」等人帶領球迷們一起加油,林智勝的媽媽也到場為台灣隊加油打氣。

由於台灣球迷的加油方式不同於韓國、日本,引起大聯盟官方注意,還特別採訪加油團。而昨天的比賽中,台灣隊的加油方式引起轉播單位注意,多次鏡頭還特別拍攝。

台灣隊加油團。(取自大聯盟官網)

壯壯來到韓國幫台灣隊加油。(特派記者陳志曲攝)

台灣球迷的加油版引起轉播單位注意。(特派記者陳志曲攝)

台灣球迷幫台灣隊加油。(特派記者陳志曲攝)

林智勝的媽媽(右一)來到韓國幫兒子加油。(特派記者陳志曲攝)