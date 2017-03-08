經典賽 LIVE》中國 V.S. 古巴
2017/03/08 11:26
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第一局
1局上，中國隊三上三下。
1局下，Alexander Ayala擊出二壘安打，Frederich Cepeda獲得保送，不過陳用彩穩定下來，三振Alfredo Despaigne，再解決William Saavedra，化解危機。
賽前
經典賽B組賽事第二戰，中國上午11時出戰古巴，中國派出擁有大聯盟17年經歷的前皇家王牌陳用彩，古巴則是推出Bladimir Banos主投。
目前有1敗戰績的古巴隊，此役勢必要搶下這場勝利；中國則有17年大聯盟經驗的陳用彩，還有由華裔美國人張寶樹、王喬伊（Joey Wong）等好手，能給古巴隊多大威脅，值得關注。
雙方先發打線
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中國
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棒次
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古巴
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陸振洪
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1
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Roel Santos
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褚夫佳
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2
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Alexander Ayala
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張寶樹
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3
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Frederich Cepeda
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孟偉強
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4
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Alfredo Despaigne
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楊順意
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5
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William Saavedra
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王喬伊
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6
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Yurisbel Gracial
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王偉
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7
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Carlos Benitez
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那闖
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8
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Frank Morejon
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杜曉磊
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9
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Yoelkys Cespedes
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陳用彩
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先發投手
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Bladimir Banos
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