經典賽 LIVE》中國 V.S. 古巴

2017/03/08 11:26

 

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中國

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古巴

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第一局

1局上，中國隊三上三下。

1局下，Alexander Ayala擊出二壘安打，Frederich Cepeda獲得保送，不過陳用彩穩定下來，三振Alfredo Despaigne，再解決William Saavedra，化解危機。

賽前

經典賽B組賽事第二戰，中國上午11時出戰古巴，中國派出擁有大聯盟17年經歷的前皇家王牌陳用彩，古巴則是推出Bladimir Banos主投。

目前有1敗戰績的古巴隊，此役勢必要搶下這場勝利；中國則有17年大聯盟經驗的陳用彩，還有由華裔美國人張寶樹、王喬伊（Joey Wong）等好手，能給古巴隊多大威脅，值得關注。

雙方先發打線

中國

棒次

古巴

陸振洪

1

Roel Santos

褚夫佳

2

Alexander Ayala

張寶樹

3

Frederich Cepeda

孟偉強

4

Alfredo Despaigne

楊順意

5

William Saavedra

王喬伊

6

Yurisbel Gracial

王偉

7

Carlos Benitez

那闖

8

Frank Morejon

杜曉磊

9

Yoelkys Cespedes

陳用彩

先發投手

Bladimir Banos

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