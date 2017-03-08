經典賽 LIVE》中國 V.S. 古巴

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 中國 0 0 0 古巴 0 0 1

第一局

1局上，中國隊三上三下。

1局下，Alexander Ayala擊出二壘安打，Frederich Cepeda獲得保送，不過陳用彩穩定下來，三振Alfredo Despaigne，再解決William Saavedra，化解危機。

賽前

經典賽B組賽事第二戰，中國上午11時出戰古巴，中國派出擁有大聯盟17年經歷的前皇家王牌陳用彩，古巴則是推出Bladimir Banos主投。

目前有1敗戰績的古巴隊，此役勢必要搶下這場勝利；中國則有17年大聯盟經驗的陳用彩，還有由華裔美國人張寶樹、王喬伊（Joey Wong）等好手，能給古巴隊多大威脅，值得關注。

雙方先發打線

中國 棒次 古巴 陸振洪 1 Roel Santos 褚夫佳 2 Alexander Ayala 張寶樹 3 Frederich Cepeda 孟偉強 4 Alfredo Despaigne 楊順意 5 William Saavedra 王喬伊 6 Yurisbel Gracial 王偉 7 Carlos Benitez 那闖 8 Frank Morejon 杜曉磊 9 Yoelkys Cespedes 陳用彩 先發投手 Bladimir Banos