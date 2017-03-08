網球》小威廉絲連2站退賽 柯珀將重登球后寶座

〔體育中心／綜合報導〕美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）宣布，因為左膝傷勢還沒痊癒，退出WTA皇冠賽級別的印第安泉站，以及邁阿密公開賽。小威將因此讓出球后寶座，世界排名第2的柯珀（Angelique Kerber）確定於3月20日重返第1。

「由於膝蓋傷勢，我無法進行訓練。」小威表示，「很遺憾不能參加印第安泉賽與邁阿密賽，我會繼續努力、保持積極態度，期待能盡快回到球場。」年初在澳網苦戰奪冠之後，小威廉絲還沒從舊傷中恢復，為了趕上5月下旬舉行的法國網球公開賽，她不得不選擇退出比賽、專心養傷。

小威曾在1999年與2001年獲得印第安泉賽冠軍，不過因為2001年的種族歧視事件，她與姐姐大威長達14年拒絕參賽，直至2015年才回歸。去年小威在這2項賽事都打進決賽，退出今年賽事將損失1170分。小威有可能在法網公開賽之前的羅馬站復出，但目前還沒有進一步消息。

小威廉絲舉起澳網女單冠軍獎盃。（資料照，法新社）