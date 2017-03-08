經典賽》美球探最有興趣的10大球員 6名是亞洲人
2017/03/08 11:44
可能對上台灣的韓國隊先發投手梁玹種是美媒關注的對象。（資料照，記者王藝菘攝）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽一直是美國球探找尋人才的好管道，像是2006年松坂大輔、2009年達比修有與查普曼、2013年姜正浩與阿布瑞尤（Jose Abreu）等等，《棒球美國》就列出10大本屆經典賽球星，未來有機會挑戰大聯盟。
10大球星中，有高達7名都是亞洲人，包括日本的藤浪晉太郎、山田哲人、筒香嘉智、鈴木誠也；南韓的梁玹種、金河成，沒有台灣球星。
高居榜首的是古巴前教頭之子梅薩（Victor Mesa），20歲的他他目前是古巴最令人期待的新秀，去年70場打擊三圍是 .354/.399/.539，嘗試50次盜壘成功40次，外野守備也不馬虎，擁有傲人的臂力，《棒球美國》更形容，如果他在大聯盟選秀，有首輪的潛力。
棒球美國評選10大潛力球員
1.Victor Mesa 古巴
2.藤浪晉太郎 日本
3.山田哲人 日本
4.金河成 南韓
5.Alfredo Despaigne 古巴
6.梁玹種 南韓
7.筒香嘉智 日本
8.Tom de Blok 荷蘭
9.Guillermo Aviles 古巴
10.鈴木誠也 日本
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