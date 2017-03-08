NBA》魏少狂轟生涯新高58分 雷霆還是輸拓荒者

魏斯布魯克。（USA Today Sports）

〔記者林宗偉／綜合報導〕近期苦吞3連敗的雷霆，今對拓荒者只打了半場好球，儘管主將魏斯布魯克（Russell Westbrook）狂轟生涯新高的58分，最終仍以121：126輸球，無緣在主場止跌回升。

雷霆上次3月3日客場力挑拓荒者失利，進入近期3連敗窘境，此役在自家地盤沒放棄逞威機會，首節就打出40：29攻勢，只是次節後優勢逐漸消磨，第三節更直接遭到逆轉。

雷霆帶著落後7分的劣勢進入末節，終於在哨響前2分9秒時，靠著魏少罰球以114：114追平，只是旋即又遭到拓荒者加壓，最後仍以5分差吞敗。

魏斯布魯克此役前兩節就砍下本季半場新高的28分，最終則繳出58分、9助攻、3籃板、3抄截成績單，不過這是他連續4戰未能有大三元表現，本季他先前最久沒能拿大三元的連續場次，是在去年11月份時的6場。

魏斯布魯克。（美聯社）