NBA》三槍力抗雙衛 巫師中止太陽三連勝

〔體育中心／綜合報導〕巫師雙槍沃爾（John Wall）與畢爾（Bradley Beal）今天聯手拿下52分，季中從籃網交易來的波丹諾維奇（Bojan Bogdanović）更是砍下全隊最高的29分，終場以131：127驚險擊敗太陽，結束太陽的3連勝。

波丹諾維奇最近5場平均得到18.5分，前一場面對魔術砍進8記三分球，手感好得發燙。太陽板凳自從啟用新秀尤利斯（Tyler Ulis）之後攻擊明顯進步，前3場板凳比對手多得42分。

巫師在第1節靠著畢爾開火取得領先，不過太陽在第2節縮小差距，半場結束時巫師僅以68：61領先。第3節太陽大舉進攻，布雷德索（Eric Bledsoe）率隊打出20：2攻勢，反倒領先11分。巫師則在第3節後半段回敬22：4，3節打完，巫師只領先2分。

末節兩隊多次戰成平手，波丹諾維奇在關鍵時刻砍進三分球，幫助巫師穩住領先，但比賽最後7.1秒，布克（Devin Booker）投進三分球，追成127：129。最後6秒，沃爾2罰穩穩命中，太陽搶投三分球不進。

畢爾全場拿下27分，沃爾得到25分、14助攻，波丹諾維奇得到29分、9籃板；布雷德索得到30分、5助攻，布克得到25分。

沃爾（左）穩定罰球幫助球隊獲勝。（美聯社）