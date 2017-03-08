NBA》柯瑞認證！聯盟最佳控球王是他

柯瑞（右）認為厄文（中）的運球變化萬千，難以預測。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕誰是聯盟當今運球王，這個問題可能會讓球迷爭論不休，但ESPN記者Marc J. Spears最近在個人部落格探討這問題時，直接了當的表示騎士厄文（Kyrie Irving）就是目前最具運球力的球員。

聯盟中包含老鷹米爾塞普（Paul Millsap）、火箭戈登（Eric Gordon）以及同樣以華麗運球著稱的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），都給予厄文相當高的肯定，認為厄文就是聯盟中最佳的運球手。

其中柯瑞談到，「他能夠變速讓防守者失去平衡，還能夠快速的左右變換，他的控球相當特殊，簡直是變幻莫測，你根本不知道他要往哪個方向前進。」