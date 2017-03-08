網球》喬科維奇想當好爸爸 「網球不再是優先考量」

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）本季狀況不佳，先是在澳網第2輪敗給烏茲別克選手伊斯托明（Denis Istomin），又在墨西哥公開賽遭基里奧斯（Nick Kyrgios）淘汰。最近他在接受採訪時語出驚人，直指自己不只要當好球員，還要當好爸爸、好丈夫。

孩子還沒出生時，妻子能陪喬科維奇到各地比賽，坐在包廂安心看球。「在孩子還沒出生前，網球當然是我生活中最重要的事，」喬科維奇說，「但後來一切都相反了，網球不再是我生活中最重要的事。」

「我努力做個好丈夫、好爸爸以及好的網球選手，」喬科維奇補充，「但我不可能扮演好每個角色，只能盡力而為。我不可能達到外界對我的每一個要求，但我會努力實現自己設定的目標。只要我對網球還有熱情，就會一直打下去，儘管快要30歲，但現在還不是我生涯的最終章。」

喬科維奇。（資料照，法新社）