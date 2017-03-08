經典賽》以色列驚奇連勝 金鶯左投想在下一輪助拳

布里爾去年5月首度登上大聯盟，大部分都擔任中繼投手，總計出賽23場，23局防禦率僅1.96。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕經典賽新面孔以色列先是在延長賽2比1爆冷擊敗地主韓國，昨（7日）又以15比7大分差擊敗贏台灣，被譽為本屆賽事大黑馬，以色列驚奇表現讓原本婉拒徵召的金鶯隊左投布里爾（Richard Bleier）回心轉意，考慮在8強助陣以色列。

布里爾因為想在春訓時爭取開季就上大聯盟而婉拒以色列徵召，當時布里爾還在洋基隊，隨後被交易到金鶯，競爭牛棚名額，他說：「我在2013年曾打過經典賽，因此他們來徵詢我這次的出賽意願，當時出於職業生涯為考量，想留在球隊爭取機會，認為應該留在這裡比較好，但現在看來他們那邊打得挺不錯的」，他也稱讚以色列國家隊，洋溢著棒球才華，慶幸不用與他們為敵。

布里爾去年5月首度登上大聯盟，大部分都擔任中繼投手，總計出賽23場，23局防禦率僅1.96，在小聯盟則大多擔任先發投手，戰績2勝3敗，防禦率3.72。

布里爾有被以色列放進10位投手替補名單，如果以色列晉級下一輪，布里爾是有中途加入的可能性；布里爾曾在2012年9月代表以色列出賽WBC會外賽爭取2013年經典賽出賽資格，當時他出賽兩場各投0.1、0.2局獲得2次中繼點，不過以色列在關鍵的出線賽以7比9在延長10局不敵西班牙而錯失上屆經典賽。