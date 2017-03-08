經典賽》陳用彩封鎖古巴 美球迷驚：他穿這個投球？

Bruce Chen, I got one question for you... pic.twitter.com/QYlhwDPZuh — Cespedes Family BBQ （@CespedesBBQ） 2017年3月8日

〔體育中心／綜合報導〕被譽為史上最強的中國隊，今天派出擁有17年大聯盟資歷的陳用彩先發，果然封鎖古巴2.2局無失分，中國將投球數控制在49球，10日對日本還可再上陣。

比起陳用彩的表現，美國網友紛紛熱議他的鞋子，因為從電視上看來非常不像是釘鞋，「他穿禮鞋上投手丘嗎？」、「還是Vans？」、「你不能給他一雙釘鞋嗎？」

不過從照片來看，陳用彩穿的鞋子確實是釘鞋，只是顏色太深，踩在紅土時很難辨別是什麼鞋子。陳用彩今天投49球，2.2局被敲3支安打，送出2次三振與1次保送，無失分。

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這張照片證實陳用彩穿釘鞋。（法新社）