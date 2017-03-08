網球》再戰世界球王穆雷？盧一哥印地安泉籤表有夠硬

盧彥勳。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕北美地區重量級網賽即將於印地安泉盛大開打，「寶島一哥」盧彥勳的籤表有夠硬，男單首輪若順利開胡，次輪可望再戰當今世界球王、「英國希望」穆雷（Andy Murray），33歲的台將寶刀未老，矢志重現2008年北京奧運爆冷贏球模式，一雪近年對戰4連敗之恥。

本週世界男單排名65的盧彥勳，生涯第9度挑戰名人大賽等級的印地安泉，首輪對手還得等會外賽結果，如果贏球的話，64強即將對決第1輪免戰直接晉級的頭號種子穆雷。台英雙雄過往交手5回，盧彥勳9年前京奧跌破專家眼鏡贏得首勝，但近5年來已苦吞4連敗，包括2013年印地安泉32強狹路相逢，如今「寶島一哥」有機會天助自助，在最受矚目的中央球場甜蜜復仇。

32籤的女雙方面，詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）繼先前中東賽事持續合拍，第6種子「台瑞聯軍」首戰美國阿塔屋（Raquel Atawo）／中國徐一璠；至於詹皓晴改與烏克蘭邦達蓮珂（Kateryna Bondarenko） 首度組軍，第1輪面對近況甚佳的烏克蘭人氣美女史維托琳娜（Elina Svitolina）及德國好手席格蒙（Laura Siegemund）。