網球》法17歲小將發洩怒氣 竟打死空中白鴿（影音）
2017/03/08 15:13
〔體育中心／綜合報導〕2017年智利聖地牙哥紅土挑戰賽，20歲法國小將尚維耶（Maxime Janvier）在首輪第2盤比賽中不滿自己沒接到ACE球，把球打向天空發洩，不料卻打死一隻白鴿，羽毛散落在場邊。
在網球場上，因為表現不佳或是陷入落後而隨意發洩的情況不少。今年澳網青少年組出現女選手為了發洩而把球亂打，球擊中球童的情形，女選手立即遭取消資格。1個禮拜之後的台維斯盃，又發生加拿大男選手為了發洩而把球打飛，最後擊中主審左眼，同樣以取消資格收場。
尚維耶雖然沒有被取消資格，但這場比賽他以6（4）：7、4：6落敗，8次破發機會只把握1次，成為最後輸球的關鍵。
尚維耶不慎殺死一隻白鴿。（取自影片）
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