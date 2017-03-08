經典賽》呂文生子弟兵 中國隊二壘手秀神美技（影音）
2017/03/08 13:23
〔體育中心／綜合報導〕由台灣教練呂文生所帶出來的中國隊二壘手杜曉磊，今天在經典賽對古巴的比賽中上演精彩美技，登上大聯盟官網。
2局下古巴「塞砲弟」Yoelqui Cespedes敲出投手前強襲球，先發投手陳用彩沒接到球，眼看就要穿出形成安打，但二壘手杜曉磊展現優越移動能力迅速攔截，將跑者刺殺在一壘，獲大聯盟官網盛讚。
杜曉磊在中國棒球聯賽效力於江蘇天馬隊，是「飛總」呂文生的子弟兵，2015年他曾榮獲中國聯賽總冠軍賽最有價值球員。
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