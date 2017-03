經典賽》呂文生子弟兵 中國隊二壘手秀神美技（影音）

〔體育中心/綜合報導〕由台灣教練呂文生所帶出來的中國隊二壘手杜曉磊,今天在經典賽對古巴的比賽中上演精彩美技,登上大聯盟官網。

2局下古巴「塞砲弟」Yoelqui Cespedes敲出投手前強襲球,先發投手陳用彩沒接到球,眼看就要穿出形成安打,但二壘手杜曉磊展現優越移動能力迅速攔截,將跑者刺殺在一壘,獲大聯盟官網盛讚。

杜曉磊在中國棒球聯賽效力於江蘇天馬隊,是「飛總」呂文生的子弟兵,2015年他曾榮獲中國聯賽總冠軍賽最有價值球員。

