網球》張凱貞珠海旗開得勝 次輪對決雙打搭檔張愷琳

張凱貞（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金6萬美元（約185萬台幣）的ITF（國際網總）等級珠海女網賽，「網球精靈」張凱貞雙打率先開胡後，隔日單打也傳回捷報，第5種子台將火力全開，2個6：2解決地主外卡荀芳穎，也締造對戰3連勝優勢。接下來張凱貞得與雙打搭檔、另位中國東道主張愷琳化友為敵，隔網對決爭取8強門票。

張凱貞克服開賽發球亂流，歷經「互破大戰」及時回穩，擺脫年輕對手糾纏拉開差距，首盤順勢到手。次盤「網球精靈」乘勝追擊，連破帶保鯨吞5局，重挫荀芳穎士氣，總計只花64分鐘直落2出線。張凱貞晉16強後，下個對手正是本站雙打戰友張愷琳，台將過往對戰2連勝，狹路相逢可望再添勝績。昨日張凱貞與張愷琳合拍，雙打首輪歷經「超級搶10」拉鋸，硬是氣走了波蘭及比利時聯軍，「雙張配」8強得強碰頭號種子的烏克蘭琪切諾雙胞胎（Lyudmyla 、Nadiia Kichenok）。

至於老將詹謹瑋與中國魯晶晶組軍，今力抗第2種子荷蘭珂考芙（Lesley Kerkhove）／白俄羅斯瑪洛莎娃（Lidziya Marozava）。女單方面，頭號種子謝淑薇首戰土耳其美少女索依露（Ipek Soylu），這也是雙方頭一回過招。