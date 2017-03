經典賽》中國快速雙殺守備 讓陳用彩指名大讚（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕經典賽B組,中國與古巴之戰,中國內野守備表現優異,張寶樹策動一次雙殺守備,連擁有17年大聯盟資歷的先發陳用彩都指名大讚。

比賽2局下,古巴打者塞佩達斯(Yoelkys Cespedes)擊出三壘滾地球,張寶樹接到後迅速傳往二壘,二壘手杜曉磊再快傳一壘,完成雙殺守備。這守備過程相當流暢又快,讓陳用彩一個個點名中國選手稱讚。

陳用彩這場比賽主投2.2局被敲3支安打,投出2次三振,投出1次保送,沒有失分。

陳用彩。(法新社)