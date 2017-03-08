經典賽》中國快速雙殺守備 讓陳用彩指名大讚（影音）
2017/03/08 13:32
〔體育中心／綜合報導〕經典賽B組，中國與古巴之戰，中國內野守備表現優異，張寶樹策動一次雙殺守備，連擁有17年大聯盟資歷的先發陳用彩都指名大讚。
比賽2局下，古巴打者塞佩達斯（Yoelkys Cespedes）擊出三壘滾地球，張寶樹接到後迅速傳往二壘，二壘手杜曉磊再快傳一壘，完成雙殺守備。這守備過程相當流暢又快，讓陳用彩一個個點名中國選手稱讚。
陳用彩這場比賽主投2.2局被敲3支安打，投出2次三振，投出1次保送，沒有失分。
陳用彩。（法新社）
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