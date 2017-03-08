經典賽》陳用彩2.2局好投無用 中國全場僅1安遭古巴完封

古巴隊贏球。（歐新社）



〔記者林子翔／綜合報導〕經典賽B組賽事，昨天敗給日本隊的「紅色閃電」古巴隊，今對上中國，古巴隊開賽受制於擁有大聯盟17年經歷的中國先發陳用彩投球，但他一下場後，古巴隊隨即展開猛攻，全場揮出14安攻下6分，終場以6：0擊敗中國，拿下首勝。

古巴隊打者一開始受到陳用彩壓制，前3局沒有得分，直到4局下才出現攻勢，1出局一、二壘有人，塞佩達斯（Yoelkys Cespedes）揮安打回第1分，桑托斯（Roel Santos）揮出清壘的三壘安打、阿亞拉（Alexander Ayala）再揮二壘安，古巴再添3分。之後古巴隊又在6、7兩局各拿1分。

中國隊打線整場受到古巴投手群壓制，開賽連13上13下，直到楊順意才擊出中國隊首支安打。中國隊後續僅靠失誤和保送上壘，沒有安打出現。

古巴先發投手巴尼奧斯（Bladimir Banos）先發5局，送出4次三振，沒有失分；陳用彩主投2.2局被敲3安送出2次三振無失分，羅夏1局被敲5安丟掉4分，甘泉、鄭超群各投1.1局掉1分。目前古巴戰績為1勝1敗，而中國隊則是吞下1敗。

陳用彩。（歐新社）



巴尼奧斯。（法新社）

