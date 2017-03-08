MLB》打者開轟可甩棒？小熊王牌：他夠老就行

阿里耶塔表示不反對打者甩棒，前提是要夠資深。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕大聯盟打者在比賽中究竟能不能甩棒，經常是美國棒球界熱烈討論的話題，小熊王牌阿里耶塔（Jake Arrieta）最近發表不同見解，他認為可以適度的允許球員在開轟後甩棒。

阿里耶塔表示：「如果他夠老就可以，沒問題，但如果他很年輕，他可能要多穿點護具保護肋骨。」

美國許多保守的棒球人認為，打者在開轟後做出的甩棒動作是針對投手的挑釁，但近年來這項觀念遭到挑戰，越來越多強打者會在開轟後甩棒慶祝。

不過阿里耶塔去年只被敲出16支全壘打，整年下來他的控球精準，只投出6次觸身球，因此要讓他丟出報復性的觸身球也不容易。