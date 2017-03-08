MLB》打者開轟可甩棒？小熊王牌：他夠老就行
2017/03/08 14:46
阿里耶塔表示不反對打者甩棒，前提是要夠資深。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕大聯盟打者在比賽中究竟能不能甩棒，經常是美國棒球界熱烈討論的話題，小熊王牌阿里耶塔（Jake Arrieta）最近發表不同見解，他認為可以適度的允許球員在開轟後甩棒。
阿里耶塔表示：「如果他夠老就可以，沒問題，但如果他很年輕，他可能要多穿點護具保護肋骨。」
美國許多保守的棒球人認為，打者在開轟後做出的甩棒動作是針對投手的挑釁，但近年來這項觀念遭到挑戰，越來越多強打者會在開轟後甩棒慶祝。
不過阿里耶塔去年只被敲出16支全壘打，整年下來他的控球精準，只投出6次觸身球，因此要讓他丟出報復性的觸身球也不容易。
相關新聞
- MLB》南韓隊捶心肝 旅美球星春訓首轟出爐
- MLB》台灣隊加油團好熱情 登上大聯盟官網（影音）
- 經典賽》面對冠軍小熊 義大利熱身賽轟逆轉砲贏球
- MLB》A-Rod真的退了！轉型當全職分析師
- MLB》李振昌再登板 6球三振遊騎兵砲手
推薦新聞
-
經典賽》林琨笙搭宋家豪 台、荷戰先發出爐2017/03/08 15:32
-
網球》法17歲小將發洩怒氣 竟打死空中白鴿（影音）2017/03/08 15:13
-
NBA》三槍力抗雙衛 巫師中止太陽三連勝2017/03/08 15:09
-
經典賽 LIVE》中國全場僅1安 古巴敲14安攻6分獲勝2017/03/08 14:23
-
經典賽》陳用彩2.2局好投無用 中國全場僅1安遭古巴完封2017/03/08 14:23