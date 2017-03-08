經典賽》大聯盟投手狂讚 中國唯二守備0失誤球隊（影音）
2017/03/08 14:56
〔體育中心／綜合報導〕中國今對古巴僅敲1支安打，終場以0：6輸球，不過整場並未發生任何守備失誤，是本屆經典賽至今唯二沒有失誤的球隊，內野更是頻頻出現守備美技，就連擁有17年大聯盟資歷的陳用彩都喊讚。
中國本屆有張寶樹、王喬伊等2位中國裔美國人鎮守三壘、游擊，不過杜曉磊是土生土長的二壘手，此役展現許多驚人的美技，像是2局下的中間方向滾地球，杜曉磊快速移到二壘後方，反手接球後迅速傳往一壘，美技刺殺古巴跑者。
3局下，古巴在一壘有人擊出三壘方向滾地球，杜曉磊接到張寶樹的傳球後，快速傳給一壘完成雙殺，讓陳用彩當場振臂歡呼，用手點名每位野手盛讚。
過去三屆經典賽，中國只有1場比賽沒發生過失誤，今天首戰面對強敵古巴的守備完美演出，成為繼荷蘭之後、本屆至今第二支尚未發生失誤的隊伍。
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