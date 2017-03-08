經典賽》金泰均感冒送醫 對台灣能否上陣仍未知
2017/03/08 15:05
南韓隊金泰均。（特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經典賽南韓連輸以色列、荷蘭，慘吞2連敗，晉級第二輪的機會並不大，現在又傳出不利的消息，昨晚對荷蘭之戰結束，隔天凌晨南韓主砲金泰均因感冒緊急送醫，今天早上未出席球隊練球，明天對台灣隊能否上陣還是未知數。
南韓總教練金寅植說：「金泰均身體太勞累，加上精神壓力大，所以才會造成這樣的情況。」
這一屆經典賽金泰均扛第3棒，兩戰累積7打數0安打，和第4棒李大浩兩戰合計只敲1安的李大浩，兩人形成攻勢斷層，是南韓這兩戰只得1分的主因。
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