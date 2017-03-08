經典賽》女兒暖心打氣 郭泰源：我們都很努力在拼

棒球經典賽台灣隊總教練郭泰源領軍，今晚將迎戰荷蘭。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕2017棒球經典賽台灣隊由總教練郭泰源領兵出征，雖於昨日對戰以色列吞下一場敗仗，但今晚將迎戰荷蘭，台灣仍有機會晉級。郭泰源的女兒在臉書上貼出與父親的LINE對話，父女倆互表愛意、女兒為爸爸和台灣隊加油打氣，超溫馨。

郭泰源女兒公布與父親的對話，父女倆之間的互動愛意破表。（圖擷取自臉書）

郭泰源告訴女兒「我們都很努力的在拼」，女兒也暖心的回應：「最重要的不就是過程嗎」、「你們很努力，我們很感動，這就是棒球呀」、「每次都看到熱血沸騰」、「真的很享受」、「辛苦大家了，爸爸」。郭泰源則回應：「當然早跟選手鼓勵過了。」

郭泰源女兒對他說「你也辛苦了，愛你」，郭泰源則霸氣的回應：「我更愛你們。」