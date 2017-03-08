「砸跑者形成妨礙守備？」 一壘大暴傳展元提新解
2017/03/08 16:53
台灣隊昨日的失誤引起棒球圈熱烈討論。（圖片擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕第四屆WBC世界棒球經典賽正如火如荼進行中，但台灣昨日首戰以色列，最終不但以15：7大比分落敗，過程中更因為一次一壘無人補位的傳球失誤成為笑柄。棒球主播徐展元便提出疑問，若投手在當時故意將球砸向跑者，是否會因「妨礙守備」判跑者出局呢？這樣的問題引起網友熱烈討論。
棒球主播徐展元。（資料照，記者羅志朋攝）
昨日的台以之戰進行到7局時，以色列在滿壘的情況下突襲短打，投手林晨樺下丘後，在沒注意到無人補位的情況下將球傳往一壘，形成大暴傳狂失三分，這個Play也在網路上掀起熱烈討論。
徐展元在PTT和臉書上發文，先是提到根據棒球規則6.05（K），裁判若認為擊球員妨礙正對一壘的傳球採取防守行為之野手時，應宣告其妨礙守備出局。徐展元遂問說，若林晨樺將球砸向跑者，是否會被判妨礙守備出局？
徐展元隨後解釋，在詢問過國際裁判劉柏君後確定，因當時一壘沒有人準備接球，守備方沒有守備機會，因此不構成妨礙守備的條件。雖然如此，徐展元仍在文末寫到：「希望我有生之年，能看到中華隊打進WBC的冠軍戰，看到台灣的棒球站上世界的巔峰！」
網友對此表示，「我也想過這個問題...XD」、「如果丟下去 也許會板凳清空」、「丟中至少有可能把球停在一壘附近」、「事後有想過這招，原來還是不行喔」
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