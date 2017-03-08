經典賽》滿壘偷點 徐總曾藉此擊潰史上最強終結者（影音）
2017/03/08 15:22
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨天敗在以色列的滿壘偷點，更在網路上延燒「誰在一壘」的話題。中職傳奇教頭徐生明在中信鯨時，也曾下過同樣的戰術，擊潰素有中職史上最強終結者的統一前洋投凱撒。
2005年5月22日，統一獅2：1領先中信，凱撒面臨滿壘危機，中信在滿壘偷點，結果一壘同樣鬧空城，不同的是凱撒並沒有將球傳出，失分的凱撒也自亂陣腳，被中信敲出超前分安打逆轉，最後掉3分吞下敗投，中止連9場無失分紀錄。
凱撒生涯累積124次救援成功，排名中職史上第2，僅次於林岳平，而他生涯防禦率僅2，連續45局未失分至今仍是中職紀錄。
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