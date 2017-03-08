經典賽》林琨笙搭宋家豪 台、荷戰先發出爐

林琨笙今天擔綱先發捕手。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今天重整旗鼓，將在傍晚5點半迎戰強敵荷蘭，台灣隊公佈今日先發名單，打線與昨天對以色列相去不遠，僅捕手換上林琨笙擔任先發第8棒，與先發投手宋家豪搭檔。

台灣隊先發名單：

1棒 指定打擊 胡金龍

2棒 左外野手 張志豪

3棒 三壘手 蔣智賢

4棒 二壘手 林智勝

5棒 一壘手 林益全

6棒 右外野手 高國輝

7棒 游擊手 陳鏞基

8棒 捕手 林琨笙

9棒 中外野手 林哲瑄

先發投手 宋家豪

宋家豪先發主投。（特派記者陳志曲攝）