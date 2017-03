經典賽》古巴開路先鋒助跑打擊 飛毛腿上到二壘（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕古巴今面對中國隊,終場以6:0完封對手,拿到本屆經典賽首勝。比賽中,古巴開路先鋒桑托斯(Roel Santos)展現他的速度,靠著「助跑打擊」方式上到二壘。

這場比賽6局下,桑托斯在1好球後,用「半助跑打擊」揮棒打成小飛球,但球掉在外野落地形成安打,桑托斯靠著他的腳成,一溜煙上到二壘,展現他的拼勁。桑托斯此役5打數3安打,有2打點、另跑回2分。他昨天對日本隊則是2打數1安打。