經典賽》古巴開路先鋒助跑打擊 飛毛腿上到二壘（影音）

2017/03/08 15:35

〔體育中心／綜合報導〕古巴今面對中國隊，終場以6：0完封對手，拿到本屆經典賽首勝。比賽中，古巴開路先鋒桑托斯（Roel Santos）展現他的速度，靠著「助跑打擊」方式上到二壘。

這場比賽6局下，桑托斯在1好球後，用「半助跑打擊」揮棒打成小飛球，但球掉在外野落地形成安打，桑托斯靠著他的腳成，一溜煙上到二壘，展現他的拼勁。桑托斯此役5打數3安打，有2打點、另跑回2分。他昨天對日本隊則是2打數1安打。

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