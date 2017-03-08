經典賽》台灣隊如何晉級？這3種狀況有機會

台灣隊的最後一戰相當重要。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今天傍晚5點半對上荷蘭面臨背水一戰，換上先發捕手林琨笙搭檔投手宋家豪，盼能壓制擁有5名現役大聯盟球星助陣的荷蘭打線。

此戰台灣隊面臨輸不得的壓力，再敗將與南韓淘汰出局，若能擊敗荷蘭，將還有一絲晉級希望，以下為A組戰況接下來可能的走勢。

1.台灣對荷、韓2戰全勝，若以色列接著擊敗荷蘭，台灣隊可以2勝1敗戰績，分組第2名之姿闖進8強。

2.台灣對荷、韓2戰全勝，若荷蘭接著擊敗以色列，台、以、荷三國戰績相同（2勝1敗），台灣還有與荷蘭或以色列加賽1場的機會。

3.台灣勝荷蘭、輸南韓，我方只能寄望以色列擊敗荷蘭，台、韓、荷的戰績相當（1勝2敗），屆時將先比較對戰失分率，取出分組第2名。

4.台灣輸荷蘭，以色列、荷蘭2國都取得2勝確定晉級，台灣、南韓都遭淘汰，最後一戰只能避免下屆經典賽從資格賽打起。