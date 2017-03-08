經典賽》謎樣傳一壘 林晨樺沒想到對方會偷點

台灣隊林晨樺（右）一臉無奈看著一壘方向。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕昨對以色列之戰，7局上台灣隊遇到一出局滿壘危機，剛登板的投手林晨樺處理以色列打者柏契出其不意的短打，卻傳向沒人守備的一壘，造成3位跑者都回本壘得分，引起網友討論。

今天台荷賽前，林晨樺受訪時表示，當時投球前他設想過所有可能發生的狀況，就是沒想到對方打者柏契會用突襲短打偷點，有點嚇到，當時接到球只有零點幾秒可以反應，視線正好被跑向一壘的柏契擋到，只看到他的背，不知一壘有無野手，傳一壘是反射動作，「其實不應該丟的，我的錯。」